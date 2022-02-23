مجلس الضمان الصحي يطلق جائزة “ضمان” للتميز

البلاد : متابعات

أطلق مجلس الضمان الصحي جائزة ضمان للتميز خلال العام الجاري، تحت رعاية المهندس فهد الجلاجل وزير الصحة رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن إطار استراتيجية المجلس وسعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة لتمكين المستفيدين من خلال قطاع ممكن تحفزه الجودة والكفاءة ويطبق التحول الرقمي.

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بالعاملين وفق أعلى المعايير في قطاع التأمين الصحي الخاص، وتشجيع ودعم تطوير قطاع التأمين الصحي الخاص نحو تحقيق الجودة والشفافية، إضافة إلى توفير فرص تواصل لا مثيل لها للأفراد، ورفع معايير التميز الصناعي في الدولة والمنطقة، وتعزيز ثقافة الابتكار في صناعة التأمين الصحي في المملكة.

وحدد المجلس 11 فرعاً لجوائز التميز تتنافس عليها ثلاث فئات رئيسية وهي شركات التأمين، ومقدمي الخدمة والرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وذلك وفق معايير محددة وإجراءات واضحة تخضع لتقييم لجنة من الحكام المتميزين والخبراء المحايدين حرصاً على الدقة في الاختيار ورفع درجة التنافس بما ينعكس على القطاع بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية المدعومة بالحلول الرقمية والتقنية المبتكرة.

وشملت جوائز الفئة الأولى وهي شركات التأمين ستة مسارات تنافسية، كما تضم الفئة الثانية جوائز مقدمي الرعاية الصحية وهي موجهة لأربع فئات، وسيمنح مجلس الضمان الصحي جائزة الفئة الثالثة لأفضل شركة إدارة مطالبات، حيث سيتم منح الجوائزلأفضل جهة لكل فئة منهم وفروعها.

ومن ناحيته أشار المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الأستاذ أحمد أبو عماره إلى أن إطلاق جائزة ضمان للتميز في نسختها الأولى يهدف إلى رفع درجة المنافسة على تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية والتقنية المبتكرة مما يسهم بشكل كبير في رفع درجة الكفاءة والجودة التي تنعكس على المستفيدين بالحصول على حقوقهم الكاملة من الحماية والرعاية بصورة مميزة تحقيقاً لاستراتيجية المجلس كقطاع تحفزه الجودة، وتحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.

وبين أبو عماره أن المجلس حدد معايير تنافسية تحفز المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم في انتظار تقييم لجنة حكام تضم خبراء مميزين من جهات محايدة.