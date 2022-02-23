الرياضة لجنة الانضباط توقف ثلاثي التعاون والفتح والحزم

جدة – هلال سلمان

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من القرارات اليوم، حيث قررت إيقاف لاعب نادي التعاون حسن العمري مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير حكم مباراة التعاون والاتحاد يوم 17 فبراير الجاري. كما غرمت اللجنة لاعب نادي الفتح نواف بوشل مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف تجاه لاعب الحزم يوم 18 فبراير الجاري خلال مباراة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغرمت أيضا لاعب نادي الحزم عبدالله الشمري مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف تجاه لاعب الفتح في المباراة ذاتها. وألزمت اللجنة عضو مجلس إدارة نادي الطائي/ سامي صالح الضمادي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للمادة (17-5-3) من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نزل إلى مضمار الملعب وتوجه إلى غرفة تبديل الملابس رغم أنه لم يكن مسجلاً ضمن قائمة المصرح لهم، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب مباراة الطائي والاتفاق يوم 19 فبراير الجاري. وألزمت اللجنة رئيس مجلس إدارة نادي الحزم/ سلمان فهد المالك بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بعد قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي الحزم والفتح بتاريخ 18 فبراير الجاري ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر).