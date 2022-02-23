الإقتصاد

«كاوست» تشارك في مؤتمر تقنية البترول

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، في حلقات النقاش والمحاضرات بالمؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC) 2022، المنعقد في الرياض، للتعريف بالمشاريع البحثية المتميزة بالجامعة من خلال الجناح المخصص لها في المؤتمر. وتستعرض “كاوست”، خلال فعاليات المؤتمر، جهودها البحثية عبر مركزين تحتضنها الجامعة، أحدهما مركز “أبحاث الاحتراق النظيف” الذي يهتم بتطوير تقنية لالتقاط وعزل الكربون بواسطة تبريد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، ثم يتم تخزينها في حالتها الصلبة أو على هيئة “جليد جاف” تحت الأرض أو استخدامها في صناعة المواد الكيميائية وغيرها من المنتجات.

وتناقش “كاوست” من خلال مركز “علي النعيمي لأبحاث وهندسة البترول ، مجموعة من الموضوعات التي تتناول أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع عملية التقاط الكربون واستخدامه وعزله، وتطوير طريقة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بمساعدة الجاذبية، فضلًا عن التعريف ببعض الطرق المبتكرة لاستخراج النفط.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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