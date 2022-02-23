صحة و عافية فوائد الموز المائل للسواد مذهلة لصحة الجسم!

كشفت الدراسات الحديثة أن تناول الموز المائل للسواد يحتوي على كمية مرتفعة من مادة TNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني، ويحد من نموها وتكاثرها بشكل ملفت. كما أكدت دراسة حديثة أجريت في اليابان أن الموز بقشرته المسودة يمكن أن يحمي من السرطان ، حيث البقع السوداء تحتوي على مواد مضادة للسرطان ، تقوم بصد خلايا الأولارام ، وتحد من نموها وتكاثرها. كما يمكن أن يعالج الموز المائل للسواد حرقة المعدة، لأن البقع السوداء يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد في علاج الحرقة، كما تسهل عملية الهضم وتخفيف الإمساك. وتحتوي البقع السوداء في الموز على التربتوفان، وهو من الأحماض الأمينية التي تقوم بتصنيع السيروتونين، الذي يساعد في الشعور بالهدوء والراحة ويجعلك أقل اكتئابا ، ويوفر طاقة عالية بسبب القيمة العالية التي يحتويها من السعرات الحراريةن مما يجعله من المصادر الهامة لطاقة الجسم.