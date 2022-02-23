الرياضة

شاهد: فلاهوفيتش يسجل بعد 32 ثانية في دوري أبطال أوروبا

محمد ابو الوفاaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
فلاهوفيتش يسجل هدف بعد 32 ثانية في دوري أبطال أوروبا

سجّل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفًا لصالح يوفنتوس الإيطالي بعد مرور 32 ثانية في مباراته أمام فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

 

ويلعب يوفنتوس في ضيافة فياريال بملعبه “لا سيراميكا” بالمادريغال في إطار ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

 

وجاء هدف فلاهوفيتش إثر استلامه كرة طولية من زميله البرازيلي دانيلو بعد صافرة البداية مباشرة، محولًا إياها إلى داخل الشباك الإسبانية بتصويبة متقنة.

 

وأصبح فلاهوفيتش أسرع لاعب يسجل هدفًا في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة، إذ احتاج فقط إلى 32 ثانية للتدوين على باكورة أهدافه.

 

تعتبر مباراة فياريال أول مباراة يخوضها فلاهوفيتش في كامل مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتقل إلى يوفنتوس الشتاء الماضي قادمًا من فيورنتينا.

 

شاهد هدف فلاهوفيتش بعد 32 ثانية أمام فياريال

 

m.abo.elwafa

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