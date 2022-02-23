جدة تحتفي بـ”يوم التأسيس”.. وأزياء تعكس أصالة الموروث الشعبي

جدة – عبدالهادي المالكي، خالد بن مرضاح

شهدت محافظة جدة احتفالات متنوعة بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” على الكورنيش والمنطقة التاريخية.

وعاش أبناء وبنات الوطن تجربة ارتداء الأزياء السعودية التقليدية، مستذكرين ماضي الآباء والأجداد، فيما تعرض جميع المشاركين في الفعاليات على الملابس التقليدية التي كانت متداولة قبل 300 عام، والتي تتنوع بحسب كل منطقة من مناطق المملكة، وتشتمل على العقال والشماغ والغترة والدقلة والبرقع والشيلة والمِقْطَع والحزام، والمرودن والخنجر والهامة والبشت والكرتة والشنطة والمحزم والبخنق. ومن بين أسماء الأزياء كذلك المحوثل والصمادة والجُبَّة والسدرة والشَبْلَة والنَشِل والسديري والثوب والمِسْدَح، وهي بعض عناصر أزياء يوم التأسيس السعودية.

وحرص أبناء وبنات المملكة على أن يعيشوا تفاصيل الموروثات الشعبية والثقافية، التي ظل الآباء والأجداد يحافظون عليها منذ تأسيس السعودية قبل 300 عام، إذ شهدت الفعاليات بمناطق المملكة خصوصا في عروس البحر الأحمر احتفاءً كبيراً بالأزياء التراثية مع تخصيص أركان لعرض الموروثات الشعبية وتعريف الجميع بها، فضلا عن توفير فعاليات متنوعة للصغار تهدف إلى نشر الحس الجمالي والموروث الثقافي.

واعتبر الجميع أن “يوم التأسيس” قيمة رفيعة من تاريخ هذه البلاد الغالية، فهو امتداداً أصيلاً لحاضرها ومستقبلها، مؤكدين أنهم يستلهمون من سيرة أئمة الدولة وملوکها دروساً وعبر في الإسهام في بناءها وازدهارها، والحفاظ على مكتسباتها في الحاضر والمستقبل.