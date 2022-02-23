تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز أوراق الكرنب

الكرنب من الخضروات الموسمية الشتوية التى يفضل تفريزها للاحتفاظ بها طوال فترة فصل الصيف خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

ونستعرض لكِ طريقة تجهيز وتفريز أوراق الكرنب

المقادير اللازمة

كرنب كمية بحسب الرغبة

ماء كافى لسلق الكرنب

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون ناعم

طريقة العمل

ينظف أوراق الكرنب الخارجية ونتخلص من اول طبقة

ينزع الورق من الكرنب عن بعضه البعض

ترفع الماء والملح والكمون على النار فى قدر عميق وتترك لتغلى

بعد أن يغلى الماء نضع ورق الكرنب على دفعات ويترك دقيقة إلى اثنين حتى يذبل قليلاً

يخرج من الماء ويصفى

ثم ينزع العروق منه ويقطع بالحجم المناسب

يرص فى عبوات أو اكياس تفريز

ثم يحفظ فى الفريزر لمدة 6 شهور