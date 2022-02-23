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تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز أوراق الكرنب

نيفين عباسaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الكرنب من الخضروات الموسمية الشتوية التى يفضل تفريزها للاحتفاظ بها طوال فترة فصل الصيف خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

ونستعرض لكِ طريقة تجهيز وتفريز أوراق الكرنب

المقادير اللازمة

كرنب كمية بحسب الرغبة
ماء كافى لسلق الكرنب
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة كمون ناعم

طريقة العمل

ينظف أوراق الكرنب الخارجية ونتخلص من اول طبقة
ينزع الورق من الكرنب عن بعضه البعض
ترفع الماء والملح والكمون على النار فى قدر عميق وتترك لتغلى
بعد أن يغلى الماء نضع ورق الكرنب على دفعات ويترك دقيقة إلى اثنين حتى يذبل قليلاً
يخرج من الماء ويصفى
ثم ينزع العروق منه ويقطع بالحجم المناسب
يرص فى عبوات أو اكياس تفريز
ثم يحفظ فى الفريزر لمدة 6 شهور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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