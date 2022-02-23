أمر بالقبض على أشخاص قاموا بمضاربة جماعية بحفر الباطن

البلاد : متابعات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى معلوماتي عبر برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أشخاص بمضاربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حادة، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على أطراف الواقعة استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام، مؤكدا على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم وإقامة الدعاوى الجزائية على الجناة بما يحقق الزجر والردع .