المملكة تستضيف فعاليات المعرض السعودي -القرغيزي بالرياض

البلاد : متابعات

تستضيف المملكة العربية السعودية المعرض السعودي- القرغيزي، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من (24-27) فبراير 2022م بالمدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.

ويهدف المعرض الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع سفارة جمهورية قيرغيزستان بالمملكة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين السعودي والقرغيزي من خلال إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، ومنتدى رجال الأعمال، بالإضافة إلى معرض لمنتجات قيرغيزستان ومناطق للترويج للسياحة والعروض الثقافية الشعبية.

ويشارك في فعاليات المعرض بعض العروض الفلكلورية خلال الفعالية، 30 عارضًا من الجانب القرغيزي يمثلون رجال الأعمال والشركات الصناعية المعتمدة مع وزارة البيئة والزراعة القيرغستانية، والغرفة التجارية والصناعية.

ومن المقرر أن يعقد على هامش المعرض منتدى مصاحب لرجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية لكلا الجانبين في 27 فبراير 2022م، بحيث يتضمن المنتدى إقامة حلقات ورش عمل في عدة جوانب ذات الاهتمام المشترك وجلسات نقاشية من رجال الأعمال من كلا الجانبين.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف من خلال إقامة المعرض السعودي القرغيزي لتعزيز أعمالها وشراكاتها على الصعيد الدولي والثنائي بين الجانبين السعودي والقرغيزي بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة – أيدها الله- لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين.