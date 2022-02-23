الكشف عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” موعد مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني من المسابقة، في بيان رسمي نشرته أمسية اليوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة سهرة الأحد 20 مارس في أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب برشلونة “كامب نو” في الأسبوع الـ10 من المسابقة يوم 24 أكتوبر العام الماضي.

موعد الكلاسيكو جاء في وقت يشهد خلاله برشلونة تدنيًا في المستوى، إذ يحتل الترتيب الـ4 في الدوري بواقع 42 نقطة مقابل 57 لريال مدريد المتصدر.