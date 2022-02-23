الرياضة

الكشف عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
الكلاسيكو بحضور جماهيري

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” موعد مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني من المسابقة، في بيان رسمي نشرته أمسية اليوم الأربعاء.

 

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة سهرة الأحد 20 مارس في أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.

 

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب برشلونة “كامب نو” في الأسبوع الـ10 من المسابقة يوم 24 أكتوبر العام الماضي.

 

موعد الكلاسيكو جاء في وقت يشهد خلاله برشلونة تدنيًا في المستوى، إذ يحتل الترتيب الـ4 في الدوري بواقع 42 نقطة مقابل 57 لريال مدريد المتصدر.

 

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