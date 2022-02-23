القيادة تتلقى التهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

البلاد : واس

هنأ سيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بما حققته المملكة من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية، مؤكدًا حرص جمهورية السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة.

كما هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب سيادته في برقية بعثها لسمو ولي العهد عن أمله في أن تشهد المملكة مزيدًا من التقدم والازدهار.