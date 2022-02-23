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القيادة تتلقى التهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

هنأ سيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بما حققته المملكة من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية، مؤكدًا حرص جمهورية السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة.

كما هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب سيادته في برقية بعثها لسمو ولي العهد عن أمله في أن تشهد المملكة مزيدًا من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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