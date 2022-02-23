الشركات الناشئة في منتدى الاستثمار

المدينة المنورة – البلاد

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشَّن الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي تستضيفه المدينة المنورة على مدار 3 أيام وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بمشاركة 60 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم ، ومنها مصر والأردن والجزائر وبولندا وجورجيا واليونان ولبنان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتنشط في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا التعليمية والصحية والمالية.

ويتضمن منتدى الاستثمار للشركات الناشئة، ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم حول ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة، والتفكير التصميمي، التمويل التأسيسي وغيرها، بالإضافة إلى اجتماعات عمل مع المستثمرين، وفرص للتواصل، إلى جانب تقديم عروض لأهمّ المستثمرين في المملكة.

كما يتضمّن برنامج منتدى الاستثمار للشركات الناشئة 2022 معرضاً لأكثر من 60 شركة ناشئة دولية من حول العالم و60 شركة سعودية مبتكرة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة، كما يدعم استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى السعودية ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وسيتسنّى للشركات الناشئة الدولية فهم منظومة ريادة الأعمال المتنوعة والحيوية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية من خلال منتدى الاستثمار للشركات الناشئة، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية ،وسيتاح لهم بشكل حصري الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية الراغبة في دعم المؤسسات الرائدة والمبتكرة.

ويُعقد المنتدى على هامش مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، ويتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل الوزارة دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة، وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة، والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال.