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الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي التوأم السيامي المصري حسن ومحمود

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، التوأم السيامي المصري حسن ومحمود وذويهم ، اللذين سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2009 م.

وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة ستظل الظل الوارف لكل المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، مبينًا أن برنامج فصل التوائم يعد امتدادًا لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقدم والدا التوأم المصري الشكر والعرفان للمملكة حكومة وشعبًا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنيهما وعلاجهما على يد فريق طبي متخصص مشهود له بالكفاءة والمهنية، الأمر الذي أثمر عن تحسن وضعهما الصحي بشكل مضطرد، مشيدين بالرعاية السامية التي يحظى بها برنامج فصل التوائم السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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