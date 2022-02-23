الجزائري يوسف عطال على أجندة بايرن ميونيخ

زعمت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يخطط لضم الدولي الجزائري يوسف عطال (25 عامًا) ظهير أيمن نادي نيس الفرنسي.

ويهدف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني “بوندسليغا” لتقوية الجهة اليمنى في دفاعاته خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، الذي يبدًا في يونيو المقبل.

وحددت إدارة النادي البافاري 3 أهداف رئيسية من الدوري الفرنسي، يتقدمهم عطال من نيس، وفابيان ستونزي من ميتز، وفريد جلبرت من ستراسبورغ.

ويناسب يوسف عطال أسلوب لعب بايرن ميونيخ الجديد بالرسم التكتيكي 3-4-3 كلاعب وسط مائل إلى جهة اليمين، أو بمعنى آخر ظهير أيمن متقدم.

ويرتبط عطال بعقد مع فريق نيس يمتد إلى صيف 2023، وكان قد وفد إلى الفريق عام 2018 قادمًا من كورتريك البلجيكي مقابل نحو 3 ملايين يورو.

يمتلك يوسف عطال 26 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، وكان قطعة أساسية في التشكيلة الفائزة ببطولة كأس أمم إفريقيا في مصر عام 2019.

سجّل عطال 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة خلال 81 مباراة خاضها بقميص نيس في مختلف المسابقات منذ الانضمام إليه قبل 3 مواسم.