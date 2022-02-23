“التخصصي” يحصل على الاعتماد لبرنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية

الرياض: البلاد

حصل برنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على الاعتماد من قِبل الجمعية العالمية لتقييم واعتماد برامج استخدام ورعاية الحيوانات المختبرية (AAALAC-International)، كأول مؤسسة بحثية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى المملكة.

وأكد رئيس قسم الطب المقارن وكبير علماء الطب البيطري السريري بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله عسيري أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد الكامل دليل على تميّز المؤسسة وأفرادها لإجراء الأبحاث الطبية العالمية وفق أعلى المعايير الأخلاقية. كما يعزز هذا الاعتماد المهم أيضًا المصداقية العلمية والتميّز البحثي والجراحي ويؤكد أن المؤسسة ملتزمة بالاستخدام الأمثل والأخلاقي للحيوانات في الأبحاث الطبية لدفع الحراك العلمي عالمياً بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030″.

وأوضح أن برنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية يهدف إلى استخدام الحيوانات في التجارب الطبية الأساسية وقبل السريرية مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية والأمراض الوراثية، كما تُستخدم هذه الحيوانات في الجراحات التجريبية لزراعة الأعضاء وتطوير الجراحات الدقيقة.

وأضاف الدكتور عسيري بأنه تم القضاء على الكثير من الأمراض المعدية وذلك باستخدام الحيوانات التجريبية، وما نراه الأن من النجاح في السيطرة على جائحة كورونا باستخدام اللقاحات يؤكد أهمية حيوانات التجارب في الاكتشافات الطبية والقضاء على الأمراض.

وتُعد (AAALAC-International) منظمة خاصة غير ربحية تعمل مع المؤسسات والباحثين على دعم وتجويد المعاملة الإنسانية والأخلاقية لحيوانات التجارب واستخداماتها في شتى المجالات العلمية من خلال برامج الاعتماد والتقييم. ويتم ذلك من خلال عملية الاعتماد التطوعي لـ AAALAC حيث تثبت برامج البحث أنها تلبي الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية، كما أنها تتخذ خطوة إضافية لتحقيق التميز في رعاية الحيوانات واستخدامها.