الأزياء التراثية في عسير أصالة الماضي وفخر الحاضر

أبها ـ مرعي عسيري

اشتهرت منطقة عسير بالملابس التراثية واستخدام الحلي المصنوعة من الفضة بأشكال وتصاميم هندسية رائعة، وذلك رغم تجدد اللباس ووجود أنواع كثيرة من ملابس الموضة في الأسواق ومن أنواع اللباس والزينة الثوب العسيري الشهير، والمسمى محليًا (المزند) الذي يعبر عن أنوثة المرأة وهو ذو تطريز عالٍ متقن التصميم ومتجانس في ألوان الخيوط من أعلى الثوب وحتى الأسفل، ومر الثوب العسيري بتطورات حديثة، فصار أكثر جمالًا، وظهر هذا التطور في مزيج من الأشكال الحديثة، منها استبدال التطريز بالشك والقماش الذي يصنع منه باختلاف نوع الخامة وألوانه، حتى أصبح زي الكبيرات والصغيرات اللواتي يتباهين به في احتفالات الزواج مع إضافة الإكسسوارات والفضة ليتواءم مع العصر ومستجداته. والثوب العسيري قديمًا كان يستغرق تفصيله مدة أربعة شهور أو خمسة لاعتماده على العمل اليدوي، وكان يستخدم في صناعته أجود أنواع الحرير والقصب، وأفضل أنواع القطيفة، وكان ثمنه قديمًا مناسبًا بشكل يتيح لكل امرأة ارتداءه. وتعد الطفشة من الألبسة العسيرية القديمة التي توضع فوق الرأس عند الخروج من المنزل من أجل العمل في المزارع أو الرعي أو الزيارات والتسوق وغيرها؛ وذلك للوقاية من حرارة الشمس، ويبدو أنها تستخدم بشكل واسع على مستوى المملكة والخليج ولكن بأشكال مختلفة، والهدف منها واحد.



الحلي النسائية

من أنواع الزينة السبتة وهو الحزام المصنوع من الجلد، ويتم نقشه وتخريزه وقد يلبسه الرجال وإن كانت النساء يستعملنه فوق ثيابهن قديمًا، وأيضًا المكفة وهي قطعة من الجلد مصنوعة على شكل إكليل تستعمله النسوة فوق الرؤوس لمسك الشعر أو تثبيت الخمار، والإكليل مصنوع من الخصف أو الأعشاب البرية العطرية يستعمله الرجال عادة لحفظ الرأس من الهواء. أما الحلي فتتركز غالبيتها لدى النساء، ومن أنواعها القطفة وهي مصنوعة من الفضة، وتوضع على جبهة العروس، والحزام المصنوع من الفضة ويلبس ويشد على وسط جسم المرأة والمسك (بسكون الميم وفتح السين) تصنع من الفضة، وتوضع في اليدين بالإضافة إلى الخواتم. ومن الحلي الرجالية الجنبية والمعيرة والسبك والخنجر، وهي من أنواع السلاح الأبيض، وكذلك العصي الخشبية بأشكال وتصاميم طبيعية، ومن أشجار معينة كشجرة العتم. وقد ترمز الملابس والزينة والحلي إلى شعارات محددة وعلامات واضحة بين سكان المنطقة، فقد تلبس البكر منديلًا أصفر مزين برسومات وردية، وتضع على رأسها (مكعس) وهو ورد أو ريحان أو غير ذلك على شكل طوق أو عقد، أما المتزوجة فتلبس فوق المنديل الأصفر قطعة سوداء على رأسها.