إطلاق أول طائرات مشروع الإسعاف الجوي عقب إجراء بعض التطويرات

الرياض : البلاد

أعلن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، عن عودة مشروع الإسعاف الجوي للعمل مجددًا، وذلك بعد فترة توقف شهدها المشروع لإدخال بعض التحسينات عليه، مبينًا أنه تم إطلاق اسم “الدرعية” على أول طائرة بعد عودة الخدمة.

وأوضح الدكتور العويسي في تصريح له أن إعادة تشغيل مشروع الإسعاف الجوي جاءت عقب إجراء بعض التطويرات بالمشروع ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض، مما سيسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، ويعزز من التوسع الجغرافي للخدمة الإسعافية في المملكة العربية السعودية التي تعيش فترة انتعاش اقتصادي، وهو ما يتطلب مواكبةً وتحديثًا من كافة الخدمات.

وكشف أن مشروع الإسعاف الجوي سيبدأ بتغطية منطقة الرياض؛ فيما سيتم تشغيله تدريجيًا في المناطق الأكثر احتياجًا لدعم العملية الإسعافية بها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أن ما يميز مشروع الإسعاف الجوي هو سرعة مباشرة الحالات الإسعافية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية عالية المستوى التي أدخلتها الهيئة ضمن منظومة عملها في تقديم الخدمة الإسعافية سواء في السيارات أو الطائرات الإسعافية.