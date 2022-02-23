آسر ياسين بطل الحلقة الأولى من سلسلة ” في الحب والحياة” على نتفليكس!

أعلنت نتفليكس عن البوستر الرسمي لعرض سلسلة الافلام القصيرة “في الحب.. والحياة” المكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهى (مصر ، السعودية،تونس، المغرب ،فلسطين، ولبنان) بحسب بيان رسمي.
ويحكي كل فيلم قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب، وتضم هذه السلسلة نخبة من المخرجين العرب المبدعين والحاصلين على عدة جوائز عالمية ومحلية وهم المخرج هاني أبو أسعد والمخرجة أميرة دياب والمخرج عبد المحسن الضبعان من السعودية ، والمخرج خيري بشارة والمخرجة ساندرا بصال من مصر والمخرجة كوثر بن هنية من تونس والمخرج محمود الصباغ من السعودية والمخرجميشيل كمون من لبنان.
ويحمل كل فيلم رؤية مخرجه ومنظوره عن الحب وكيف يعبر الاشخاص عن الحب باختلاف ثقافتهم وخلفياتهم والقصص الدرامية في كل فيلم قصير .
والسلسلة من إنتاج شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو (انطوان خليفة) صنع في الحب والحياة ، تقديم نخبة من النجوم العرب ليشاهده العالم في 190 دولة بـ 33 لغة ومدبلجا إلى 5 لغات ، وسيعرض فقط على نتفيليكس يوم 10 مارس القادم.
وستكون الحلقة الأولى باسم “يوم الحداد الوطني في المكسيك” كتابة نورا الشيخ وإخراج خيري بشارة وبطولة آسر ياسين وبسمة ندى الشاذلي وعلى صبحي ونورا شيشة.