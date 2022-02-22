وزير العدل: يوم التأسيس يأتي لنعتز بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد

البلاد : واس

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: ” إن يوم التأسيس يأتي لنعتز بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية، التي حباها الله بقادة دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار.

وثمن معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الاعتزاز بالجذور الراسخة والتاريخ العريق لوطننا الغالي من خلال اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، وهو ما انعكس على شعب المملكة الوفي بإظهار مشاعر الوحدة والاعتزاز والارتباط الوثيق بقيادتهم الحكيمة.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وأن يديم عزهما، ويحفظ هذه البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار.