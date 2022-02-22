مركز الملك سلمان يعزز التعاون مع الفاو

الرياض- البلاد

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز ، وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبدالحكيم الواعر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإنساني، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر في جميع الدول المحتاجة حول العالم. وأبدى الدكتور عبدالحكيم الواعر، إعجابه بالآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية، موكدًا بأهمية تلك المشاريع كونها تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لدى الشعوب. كما التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض ، رئيس منظمة فيوتشر برلينس الخيرية الأمريكية صوفيا سواير. وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأعمال الإغاثية والإنسانية.

وأشادت صوفيا بالجهود الكبيرة التي بذلها المركز في وقت وجيز لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم. إلى ذلك يواصل المركز جهوده الإنسانية ، حيث قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 8.061 مستفيدًا.