في دوري المحترفين.. الفتح يقسو على الفيصلي برباعية

جدة – هلال سلمان
حقق فريق الفتح فوزا كاسحا على الفيصلي بنتيجة (4-1) في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الأحساء.
دخل الفتح اللقاء بقوة وهدد مرمى ضيفه بالعديد من الكرات الخطرة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 24 بعد أن عكس البيروفي كويفا كرة أمام المرمى تابعها الجزائري سفيان بن دبكة، ثم سجل كويفا الهدف الثاني من ركلة جزاء(د 42)، قبل أن يؤكد تألقه بهدف ثالث للفتح من صاروخية لم يشاهدها مصطفى ملائكة حارس الفيصلي إلا وهي تعانق شباكه (د 45).
وبعد كرتين في القائمين، أضاف (النموذجي) الرابع عبر المغربي مروان سعدان (د 55)، وقلص الفيصلي النتيجة بهدف الرأس أخضري تافاريس بعد تمريرة رائعة من البرازيلي إسماعيل سيلفا (د 84)، لينتهي اللقاء بفوز كبير للفتح رفع به رصيده إلى 24 نقطة ليرتقي للمركز الـ 11، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز 13.