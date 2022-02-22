فوائد مذهلة للتبخير بورق الغار..تعرف عليها !

يعاني الكثيرون من التوتر والقلق والضغط النفسي جراء المشاكل اليومية والأمراض التي تلاحق الجميع، ويمكنك التخلص من كل هذا عن طريق حيلة بسيطة للغاية ، وهى حرق ورقة غار يوميا في المنزل ، فذلك قد يساعد على الاسترخاء ويخفف من حدة التوتر والقلق النفسي، كما أنه يعزز الشعور بالراحة في غضون 5 دقائق فقط.
كما يمكنك عزيزي القارئ إضافة بعض قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لديك ، ووضعها في مبخرة ، فذلك سيساعد على تهدئة الاعصاب والتخفيف من الضغوط النفسية ، كما يخلق طاقة إيجابية في المكان تشعر بالارتياح.
فاستنشاق ورق الغار يحسن من أداء الجهاز التنفسي، ويعالج البخار المتصاعد منه أوجاع وآلام الصداع ، ويقضي أيضا على الشعور بالصعوبة في التنفس، كما يمنح الهواء التعقيم حيث يقضي على أي انتشار فيروسي أو بكتيري وبالتالي يقلل من الانتشار لأي عدوى.