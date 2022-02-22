صحة و عافية

فوائد مذهلة للتبخير بورق الغار..تعرف عليها !

فرناس حفظيaccess_time21 / رجب / 1443 هـ      22 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني الكثيرون من التوتر والقلق والضغط النفسي جراء المشاكل اليومية والأمراض التي تلاحق الجميع، ويمكنك التخلص من كل هذا عن طريق حيلة بسيطة للغاية ، وهى حرق ورقة غار يوميا في المنزل ، فذلك قد يساعد على الاسترخاء ويخفف من حدة التوتر والقلق النفسي، كما أنه يعزز الشعور بالراحة في غضون 5 دقائق فقط.

كما يمكنك عزيزي القارئ إضافة بعض قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لديك ، ووضعها في مبخرة ، فذلك سيساعد على تهدئة الاعصاب والتخفيف من الضغوط النفسية ، كما يخلق طاقة إيجابية في المكان تشعر بالارتياح.

فاستنشاق ورق الغار يحسن من أداء الجهاز التنفسي، ويعالج البخار المتصاعد منه أوجاع وآلام الصداع ، ويقضي أيضا على الشعور بالصعوبة في التنفس، كما يمنح الهواء التعقيم حيث يقضي على أي انتشار فيروسي أو بكتيري وبالتالي يقلل من الانتشار لأي عدوى.

 

vernas hefzy

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