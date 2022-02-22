فوائد”سمك التونة” لتقوية القلب والمناعة و إنقاص الوزن

يعتبر سمك التونة من أسماك الماء المالحة، والذي يشاع استخدامه في مختلف انحاء العالم وخاصة في أطبق الطهي الأسيوية، حيث يدخل في إعداد العديد من الأطباق الشهية مثل شرائح اللحم، والبرجر، والسلطات.

وأكد موقع “ديلي ميديكال” الطبي عدة فوائد لأسماك التونة حيث أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية والهامة لصحة الأنسان مثل: أحماض أوميجا 3 الدهنية البوتاسيوم المغنيسيوم الحديد فيتامين A فيتامين B3 ، وفيتامين B6 فيتامين B12.

ومن فوائد سمك التونة:-

1- صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي أسماك التونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تحقيق التوازن في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل مستوى الكوليسترول في الشرايين، مما يساعد القلب على القيام بوظيفته بشكل جيد في ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم.

2 – مضاد للالتهابات:

تعتبر من فوائد سمك التونة أنها غنية بالبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعل للتونة خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي المساعدة في العديد من الحالات المرضية مثل “النقرس، والتهاب المفاصل، الحد من خطر الاصابة بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، الوقاية من تجلط الدم، خفض ضغط الدم”.

3 – صحة الكلى:

تعمل عناصر الصوديوم، والبوتاسيوم على مساعدة الجسم في الحفاظ على توازن السوائل بين الأملاح والبوتاسيوم، مما يمكن الكلى على العمل بكفاءة، وبالتالي الحد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

4 – صحة العين:

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تحتوي عليها أسماك التونة بكميات كبيره على حماية صحة العين والوقاية من متلازمة العين الجافة، ومرض التنكس البقعي والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لاحتمالية اصابة كبار السن فوق ال 50 عام بالعمى.

5 – سمك التونة وصحة المخ:

تساعد التونة نظرا لاحتوائها على النياسين، وحمض أوميجا 3 الدهني على حماية المخ من الالتهابات، مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، ومنع التدهور المعرفي والمرتبط بالسن.

6 – تعزيز جهاز المناعة:

تساعد عناصر السيلينيوم، الزنك، المنغنيز، وفيتامين C والتي تعتبر من مضادات الأكسدة على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض مثل مرض السرطان.

7 – مصدر جيد للطاقة:

تعتبر من فوائد سمك التونة أيضا انها تعمل على تحسين معدل التمثيل الغذائي، وتزيد من كفاءة وظائف أعضاء الجسم مما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية.

8 – تقوية العظام:

تحتوي التونة على فيتامين B والذي يعتبر من المكونات الرئيسية للحفاظ على صحة العظام وتقويتها للوقاية من الإصابات المحتملة مثل الكسر.

9 – صحة البشرة:

إلى جانب أهمية فيتامين B في الحفاظ على صحة العظام، فإن مركبات فيتامين B تساعد أيضا في الحفاظ على صحة البشرة، وذلك لأحتواء سمك التونا على بروتين الإيلاستين والذي يحافظ بدوره على لون ونضارة البشرة.

10 – فوائد التونة للرجيم:

يتميز سمك التونا بأنه يحتوي على سعرات حرارية ودهون قليلة، الا انها في ذات الوقت غنية بالفيتامينات والبروتين.