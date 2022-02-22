الرياضة فروسية حائل تطلق مسمى “حفل يوم التأسيس” على سباقها الـ17

حائل- خالد الحامد ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع عشر للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان فروسية حائل بندر التبيناوي، أن الحفل تم تسميته بـ (حفل يوم التأسيس) تزامنا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”، الذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية. وأكد التبيناوي أن الحفل سيشهد مشاركة 60جوادًا في 6 أشواط. حيث خصص الشوط الأول للدرجة “مفتوح أفراس”، والشوط الثاني “مفتوح مواليد 2018م”، والشوط الثالث “من الدرجة الأولى حتى الثالثة ” أما الشوط الرابع فخُصص “لمفتوح الدرجات ” والشوط الخامس “للدرجة مبتدئة ” والشوط السادس “مفتوح مواليد 2019م”.