طريقة عمل كيكة الذرة

لمحبيّ الكيك الغني بنكهة الذرة وصفة كيك رائعة بدقيق الذرة ولا تتطلب جهداً لعملها كما يمكن تنكيهها بالبرتقال

المقادير اللازمة

4 حبات بيض

كوب الإ ربع سمن أو زبدة

كوب دقيق أبيض

2 كوب دقيق ذرة أصفر

كوب سكر

كوب حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

فانيليا

طريقة العمل

تخفق السمنة مع السكر حتى يصير الخليط فاتح كالقشطة

يخفق البيض جيدا ثم تضاف له الفانيليا

يضاف البيض إلى خليط السكر والسمن ويقلب لمدة 3 دقائق

يضاف البيكنج بودر للدقيق

ثم يضاف للخليط السابق ويقلب حتى يتجانس الخليط تماما

يضاف القليل من الحليب حتى تتكون عجينة طرية نوعا

تصب في صينية مدهونة بالسمن ويساوى السطح

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج حوالى ساعة

تترك لتبرد وتقطع وتقدم

ويمكن تنكيه الكيك بوضع قشر برتقال مبشور طازج أو فانيليا بنكهة البرتقال أو جوز الهند كما يمكن إضافة شيرة للكيك فور خروجه من الفرن مع مراعاة أن يكون الشيرة باردة والكيك ساخن أو العكس