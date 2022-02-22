طريقة عمل الكب كيك الفراولة بحشو مربي التوت

لمحبي الفراولة مع مربي التوت نقدم لكِ حليّ فاخر يحتوي علي نكهات كرزية رائعة

المقادير اللازمة

نصف كوب من هريس الفراولة حوالي 1 كوب فراولة كاملة

1 كوب دقيق كيك منخول

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب زبدة غير مملحة درجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر أبيض

1 بيضة كبيرة

1 بياض بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب لبن

2-3 قطرات تلوين طعام أحمر اختياري

مربي توت للحشو

طريقة العمل

صفي هريس الفراولة عبر منخل لإزالة البذور

أضيفي هريس الفراولة إلى قدر على نار متوسطة

حركي المزيج برفق حتى يغلي

اغلي لمدة 10-15 دقيقة مع التحريك حتى ينخفض ​​المهروس إلى حوالي نصف حجمه الأصلي

يترك ليبرد تماما

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ضعي قوالب المافن بورق المافن

في وعاء قلبي دقيق الكيك مع صودا الخبز والبيكنج بودر والملح

في وعاء اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج رقيقًا حوالي 3 دقائق

يخفق في البيض وبياض البيض 1 في كل مرة

في كوب اخفقي نصف كوب من هريس الفراولة وخلاصة الفانيليا واللبن

اخفقي حوالي من خليط الدقيق في خليط الزبدة بالتناوب مع حوالي نصف خليط اللبن

كرري العملية حتى يضاف خليط الدقيق ومزيج اللبن الرائب

ضعي الخليط بالملعقة في صينية المافن واملئي كل ورقة من ورق المافن

اخبزيها في الفرن المسخن لمدة 16-19 دقيقة أو حتى تتماسك الأسطح ويخرج عود الأسنان نظيفًا

تخرج وتترك لتبرد تماماً

ثم تحشي بواسطة كيس حلواني بمربي التوت وتزين بالكريمة المخفوقة وتقدم