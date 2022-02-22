الرياضة

سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا

محمد ابو الوفاaccess_time21 / رجب / 1443 هـ      22 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
نهائي دوري أبطال أوروبا

قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الثلاثاء إن اللجنة التنفيذية تدرس قرارًا بسحب تنظيم نهائي دوري أبطال للعام الحالي 2022 أوروبا من روسيا.

 

وتسبب اعتراف روسيا أمس الاثنين، باستقلال إقليمي دونتسك ولوغانسك عن السيادة الأوكرانية في إحداث موجة غضب سياسي عارم من المؤسسات الرسمية الدولية.

 

من المنتظر أن تنظم روسيا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل في ملعب “غازبروم أرينا” الخاص بنادي زينيت في مدينة سان بطرسبرغ شمالي البلاد.

 

لكن عطفًا على التحركات السياسية الأخيرة للروس في أوكرانيا، فإن “يويفا” يدرس بالفعل سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا وإسناده إلى إنجلترا.

 

m.abo.elwafa

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