قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الثلاثاء إن اللجنة التنفيذية تدرس قرارًا بسحب تنظيم نهائي دوري أبطال للعام الحالي 2022 أوروبا من روسيا.

وتسبب اعتراف روسيا أمس الاثنين، باستقلال إقليمي دونتسك ولوغانسك عن السيادة الأوكرانية في إحداث موجة غضب سياسي عارم من المؤسسات الرسمية الدولية.

من المنتظر أن تنظم روسيا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل في ملعب “غازبروم أرينا” الخاص بنادي زينيت في مدينة سان بطرسبرغ شمالي البلاد.

لكن عطفًا على التحركات السياسية الأخيرة للروس في أوكرانيا، فإن “يويفا” يدرس بالفعل سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا وإسناده إلى إنجلترا.

UEFA is considering moving this season's #UCL away from St Petersburg in response to the threat of conflict between Russia and Ukraine.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 22, 2022