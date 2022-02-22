رئيس موريتانيا يدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030

نواكشوط : البلاد

أبدى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، مثمنا مواقفهما الداعمة لموريتانيا، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.