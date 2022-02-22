رئيس الحرس الملكي: يوم التأسيس .. ماضي عريق وحاضر نفخر به ومستقبل مشرق

الرياض : واس

رفع معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وقال معاليه :” نحتفي بتأسيس وطننا العريق ليستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون “.

وأضاف :” نعيش الآن وبكل فخر واعتزاز في دولة تقود العالم العربي والإسلامي، وتشكل قوة إقليمية وعالمية على جميع المستويات ويعيش المواطنون والمقيمون على أرضها الطاهرة بنهضة شاملة وأمن وأمان”.

وأكد رئيس الحرس الملكي، أن المملكة في هذا العهد الزاهر استطاعت تحقيق إنجازات وقفزات تنموية غير مسبوقة وسارت بخطى ثابتة نحو بلوغ الريادة العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتطلع لمستقبل مشروق من خلال رؤيتها المستقبلية 2030.