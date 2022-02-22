د.الربيعة: يوم التأسيس يوم وفاء واعتزاز بأئمة سطروا التاريخ

البلاد : واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة يوم التأسيس بما يمثله تاريخ مشرق وإرث حضاري عميق.

وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم باعتماد تاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، هو قرار تاريخي يعكس حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على حفظ وتوثيق وترسيخ تاريخ وطننا العريق الذي يمتد لأكثر من 300 عام، لتكون هذه الذكرى المجيدة خالدة في وجدان أبناء وبنات المملكة جيلاً بعد جيل.

وقال الدكتور الربيعة: “إن يوم التأسيس هو يوم وفاء وفخر واعتزاز بأئمة سطروا التاريخ ووضعوا أولى لبنات هذا الكيان الشامخ، وبالملوك من بعدهم الذين واصلوا مسيرة المجد وحافظوا على وحدة وعلوّ الوطن، وصولاً إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين رسخا مكانة المملكة عالمياً على الأصعدة كافة لتكون في مصاف الدول المتقدمة”، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.