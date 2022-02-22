ترامب يكبّد رونالدو خسارة بـ10 ملايين يورو.. ما القصة؟

خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغ 10 ملايين يورو في عملية بيع شقة بإحدى الأبراج المملوكة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في مدينة مانهاتن.

واشترى رونالدو الشقة عام 2015 مقابل 18 مليون يورو حينما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه باعها في الفترة الأخيرة مقابل 8 ملايين يورو فقط.

تسبب وباء كورونا، وسمعة ترامب في الأوساط السياسية العالمية في انهيار القيمة السوقية للبرج المملوك له، ما جعل المستثمرين يعزفون عن شراء الشقق.

وطرح رونالدو شقته للبيع عام 2019 بعد ضغوطات تعرض لها من مشجعين حول العالم للنأي بنفسه عن الارتباط ببرج ترامب الشهير، لكنه لم يتمكن من بيعها.

ووضع رونالدو سعر 10 ملايين يورو لبيع شقته ثم خفّض السعر إلى 9 ملايين ثم إلى 8 قبل أن يجد مشترٍ بصعوبة بالغة، في البرج الذي أقيمت أمامه المظاهرات المناهضة لترامب إبان فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نشرته يومية “ذا صن” البريطانية.