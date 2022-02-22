صحة و عافية احذروا الإفراط في تناول مشروب العرقسوس قد يصيب بالنوبات القلبية!

كشف تقرير طبي في موقع إكسبريس ، أن الإفراط في تناول مشروب العرقسوس قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومن ثم قد ينتج عنه الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية . وقد أوضح الدكتور جان بيير فاليت رئيس قسم طب الأعصاب بجامعة ماكجيل، في مونتريال، إن الكميات المفرطة من بعض المنتجات العشبية قد يكون لها آثارا جانبية ضارة على ضغط الدم، حيث أن المنتجات التي تحتوي على خلاصة جذور العرقسوس يمكن أن ترفع ضغط الدم، لأنها تسبب احتباس الصوديوم في الكلى ومن ثم احتباس الماء وتقليل مستويات البوتاسيوم وذلك في حالة الإفراط في تناولها. كما أشارت دراسة أخرى أجريت عام 2001 بمستشفى جامعة “ساهلجرينسكا” في السويد ومستشفى مدينة ريكيافيك في أيسلندا ، أجريت على 46 متطوعا صحيا تم إعطاؤهم إما 50 أو 100 أو 200 جراما العرقسوس يوميان وبعد أسبوعين وجد الباحثون أن حتى الجرعات المنخفضة تسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.