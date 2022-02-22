الرياضة اتحاد القدم يهنئ القيادة بيوم التأسيس

الرياض – هاني البشر

رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، وكافة منسوبي الاتحاد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله . وأكد المسحل أن يوم التأسيس يجسد جذورُنا وتاريخنا العريق منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون في عاصمتها الدرعية. وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: “ذكرى يوم التأسيس تعد فرصة للافتخار بمسيرة بلادنا التاريخية ووحدتها العميقة ومنجزاتها الرائدة وقيادتها للسلام والتسامح وصناعة المنجزات الوطنية في كل المجالات، الأمر الذي جعل من هذه الأرض المباركة الطيبة بقياداتها الرشيدة موطنا للعالم وأرضا للرفعة والعز”. وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الاحتفاء بذكرى هذا اليوم التاريخي يمثل تناغما بين الإرث الكبير الذي يملكه وطننا الغالي وبين النهضة الشاملة في مختلف المجالات التي تقودها القيادة الرشيدة لتضع المملكة في مصاف الدول ذات التاريخ العظيم والحاضر المزدهر والمستقبل المشرق، بإذن الله. واختتم المسحل التأكيد على أن التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين بهذه الذكرى التاريخية، إنما يعكس الرغبة في المزيد من التعرف على تاريخ وطنهم واعتزازهم بإرثهم الزاخر ببطولات الأجداد الذين تمثل سيرتهم وبطولاتهم حافزًا؛ من أجل المضي قدمًا نحو بناء مستقبل هذا الوطن الغالي مدعومًا بقيادته الرشيدة، التي تولي اهتمامًا لا محدود بالشباب.