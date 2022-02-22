أمير تبوك: في يوم التأسيس نستذكر بكل فخر العمق التاريخي للدولة

تبوك : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية ” يوم التأسيس ” على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله -، معرباً عن فخره واعتزازه بالعمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.

وقال سموه في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين”: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة، أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة يوم التأسيس ذكرى تأسيس الدولة السعودية على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه المملكة تطور ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرصكم – حفظكم الله – على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث سمو أمير منطقة تبوك، برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه: “نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً للعهد الزاهر والميمون عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -ويزداد فخرنا بما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 ، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة”.