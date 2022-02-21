10.7 مليارات ريال لمشاريع رنية والخرمة وتربة

الطائف : البلاد

أعلن صاحب السمو الملكي خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في المحافظات الشرقية للمنطقة بلغت 10 مليارات و 720 مليون ريال .

وقال سموه في تصريح صحفي بعد أن تفقد محافظات رنية والخرمة وتربة , ” نسأل الله العون والتوفيق لتحقيق مايصبوا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ولقد رأيت من الإنجازات خلال زياراتي للمحافظات مايسر ويُبهج وهذا يعكس اهتمام القيادة بالوطن والمواطن، كما أنني شعرت بالسعادة لما وجدته من تجاوب من الأهالي ومشاركاتهم للتخطيط لمستقبل محافظاتهم وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الدولة”.

وأضاف ” كما لاحظت خلال جولاتي الاختلاف في الثقافة الفكرية لدى الإنسان السعودي الذي أصبح يتعامل بحرفية في استيعابة للامور وطرحة المشاريع وتنفيذها بشكل استثنائي, وهذا الكمّ من المشاريع والمبالغ المرصودة لها استفادت منه المحافظات والمراكز والقرى والهجر، فالتعليم الجامعي على سبيل المثال وصل إلى جميع المحافظات ، وهذه الأمور سارّة وتدعو الإنسان للاطمئنان وأن خطط الدولة سليمة وتُنفذ بطرق وميزات فريدة ووفق دراسات حديثة ومتطورة.

وأشاد سموه بروح الاعتزاز الكبيرة التي لمسها لدى الإنسان السعودي خلال زيارته لمحافظات المنطقة .

وكان سمو الأمير خالد الفيصل قد رأس اجتماعات بحضور أهالي محافظات رنية والخرمة وتربة ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة رنية 913 مليون ريال، شملت إنشاء مبنى البلدية ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تأهيل الطرقات وتحسين مداخل المحافظة وإنشاء ساحات مشاة ومظلات، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة ورنية والخرمة) في مراحلة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

وفي محافظة تربة بلغت قيمة المشاريع 524 مليون ريال، شملت 4 مشاريع لبلدية المحافظة منها مباني ومرافق عامة ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار ومشروع استكمال البنية التحتية لمشروع إسكان تربة ومشروعان تابعان لمياه المحافظة و4 مشاريع للكهرباء و 4 مشاريع للنقل و5 مشاريع لجامعة الطائف و3 مشاريع للمياه والبيئة والزراعة.

وفي محافظة الخرمة بلغت قيمة المشاريع 471 مليون ريال تمثلت مبنى كلية الجامعة للبنات ومكتب وزارة المالية ومبنى معهد الثانوي الصناعي.

كما بلغت تكلفة مشروعات الطائف 9 مليارات و 600 مليون ريال وفي ميسان 27 مليون ريال وفي المويه 194 مليون وفي رنية 913 مليون ريال.

فيما استقبل سموه في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية التي تعدّ ثاني أكبر محمية مسورة في العالم , عدداً من الأهالي .