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وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1443 هـ      21 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بروكسل : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، أمس، اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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