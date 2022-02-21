وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون

بروكسل : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، أمس، اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.