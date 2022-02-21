الإقتصاد

وزير التجارة يلتقي بوزيرة التجارة والصناعة الموريتانية

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1443 هـ      21 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، بمعالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الأستاذة الناها بنت حمدي ولد مكناس، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وذلك خلال زيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لها إلى المملكة.

وأكد القصبي خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم.

وشدد معاليه على أهمية تكثيف زيارات كبار المسؤولين والقطاع الخاص من الجانبين للوقوف على التحديات وإيجاد حلول لها، وبحث الفرص الاستثمارية وإمكانية ترجمتها إلى شراكات ملموسة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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