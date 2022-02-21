ميركاتو ريال مدريد: 7 لاعبين في قائمة “المغضوب عليهم”

ذكرت يومية “ماركا” الإسبانية اليوم الاثنين أن ميركاتو ريال مدريد الصيفي المقبل قد يشهد التخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد.

وحصلت “ماركا” على معلومات من مصادرها الخاصة تفيد بتحركات كبيرة في ميركاتو ريال مدريد المقبل، وسط استعدادت للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وسيعمل النادي الملكي على جلب مبابي من فريق باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، لكنه في المقابل سيمنحه راتبًا هو الأكبر في قائمة لاعبين الحاليين.

من أجل ذلك سيتخلص ريال مدريد من 7 لاعبين في الميركاتو المقبل وهم إدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو وإيسكو وغاريث بيل ومارسيلو وفاييخو.

ميركاتو ريال مدريد قد لا يتوقف عند بيع 7 لاعبين والتعاقد مع مبابي، إذ يأمل الرئيس فلورينتينو بيريز في استقطاب إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند أيضًا.

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