الرياضة

ميركاتو ريال مدريد: 7 لاعبين في قائمة “المغضوب عليهم”

محمد ابو الوفاaccess_time20 / رجب / 1443 هـ      21 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ميركاتو ريال مدريد

ذكرت يومية “ماركا” الإسبانية اليوم الاثنين أن ميركاتو ريال مدريد الصيفي المقبل قد يشهد التخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد.

وحصلت “ماركا” على معلومات من مصادرها الخاصة تفيد بتحركات كبيرة في ميركاتو ريال مدريد المقبل، وسط استعدادت للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وسيعمل النادي الملكي على جلب مبابي من فريق باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، لكنه في المقابل سيمنحه راتبًا هو الأكبر في قائمة لاعبين الحاليين.

من أجل ذلك سيتخلص ريال مدريد من 7 لاعبين في الميركاتو المقبل وهم إدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو وإيسكو وغاريث بيل ومارسيلو وفاييخو.

ميركاتو ريال مدريد قد لا يتوقف عند بيع 7 لاعبين والتعاقد مع مبابي، إذ يأمل الرئيس فلورينتينو بيريز في استقطاب إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند أيضًا.

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