طريقة عمل تشيز كيك موس الفراولة بالزبادي

حلوي رائعة تناسب كل الأذواق وتتميز بخمائر مهضمة بفعل الزبادي
المقادير اللازمة
400 جرام بسكويت
200 جم بالزبدة غير مملحة ذائبة
500 جرام فراولة منظفة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
75 جم سكر ناعم
4 أوراق من الجيلاتين مخففة بالماء البارد (أو استخدم 4 ملاعق صغيرة من البودرة)
250 مل زبادي يوناني
284 مل كريمة خفق
طريقة العمل
يفرم البسكويت في الخلاط ويضاف الزبدة المذابة له ويمزج جيداً
اضغطي على خليط البسكويت في قاعدة قالب تشيز كيك
توضع الفراولة وعصير الليمون في الخلاط وتهرس حتى تصبح ناعمة
سخني البيوريه والسكر برفق في قدر حتى يذوب السكر
يرفع عن النار
اعصري الماء الزائد من أوراق الجيلاتين المنقوعة وأضيفيها إلى خليط الفراولة
يقلب جيدًا حتى يذوب ثم يبرد
عندما تبرد اخفقي في الزبادي
تخفق الكريما حتى تصبح كثيفة وتضاف إلى مزيج الفراولة والزبادي
يسكب فوق قاعدة البسكويت ويترك في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل حتى يتماسك
قدميه مع الزبادي اليوناني والفراولة