طريقة عمل تشيز كيك موس الفراولة بالزبادي

حلوي رائعة تناسب كل الأذواق وتتميز بخمائر مهضمة بفعل الزبادي

المقادير اللازمة

400 جرام بسكويت

200 جم بالزبدة غير مملحة ذائبة

500 جرام فراولة منظفة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

75 جم سكر ناعم

4 أوراق من الجيلاتين مخففة بالماء البارد (أو استخدم 4 ملاعق صغيرة من البودرة)

250 مل زبادي يوناني

284 مل كريمة خفق

طريقة العمل

يفرم البسكويت في الخلاط ويضاف الزبدة المذابة له ويمزج جيداً

اضغطي على خليط البسكويت في قاعدة قالب تشيز كيك

توضع الفراولة وعصير الليمون في الخلاط وتهرس حتى تصبح ناعمة

سخني البيوريه والسكر برفق في قدر حتى يذوب السكر

يرفع عن النار

اعصري الماء الزائد من أوراق الجيلاتين المنقوعة وأضيفيها إلى خليط الفراولة

يقلب جيدًا حتى يذوب ثم يبرد

عندما تبرد اخفقي في الزبادي

تخفق الكريما حتى تصبح كثيفة وتضاف إلى مزيج الفراولة والزبادي

يسكب فوق قاعدة البسكويت ويترك في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل حتى يتماسك

قدميه مع الزبادي اليوناني والفراولة