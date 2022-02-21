شاهد: إنتر ميلان يسقط أمام ساسولو بهدفين

سقط حامل اللقب إنتر ميلان في ملعبه “جيوزيبي مياتزا” أمام ساسولو اليوم الأحد 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة في المركز الثاني خلف ميلان المتصدر بـ56 نقطة، في حين أن ساسولو رفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز 11.

افتتح المهاجم الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري لساسولو في الدقيقة الثامنة، وأضاف زميله ومواطنه جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني بالدقيقة 28.

واشتعل الصراع على لقب الدوري الإيطالي في أسابيعه الأخيرة، بوصول ميلان إلى 56 نقطة وإنتر ميلان إلى 54، ونابولي المطارد بشراسة بـ53 نقطة.

شاهد أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 0-2