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خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1443 هـ      21 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

أطلقت وزارة الصحة أمس خدمة جديدة تختص بإنقاذ الحياة، وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة يتكون من فريق عمل متخصص واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بهدف حفظ حياة المرضى.

وتواصل الصحة عبر هذه الخدمة تقديم خدماتها على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك على مدار الساعة، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها ، التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسيين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقَّى أخصائيو ” خط إنقاذ الحياة” المكالمات من خلال فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً و دقيقاً ومسارات خاصة.

وأوضحت “الصحة ” أن معدل خدمات خط إنقاذ الحياة يصل إلى 70 ألف اتصال يتم التجاوب معها سنوياً، بينما يُنقل أكثر من 18 ألف حالة سنوياً إلى المستشفيات التخصصية،إذْ بلغ مجموع الخدمات المقدمة من “خط إنقاذ الحياة” 66322 خدمة وذلك خلال عام 2021م، فيما تم تسجيل 8192 متابعة لحالة المريض بعد 24 ساعة من تلقِّي الخدمة، فيما بلغ إجمالي الاستشارات الحرجة 32246 استشارة،نُقل منها 23590 كحالة إنقاذ حياة ، و8656 حالة تم متابعة علاجها في نفس المستشفى ، كما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 استشارةً ، منها 13761 استشارة سموم في المستشفيات ، و 20316 حالة سموم من المجتمع، وفيما يتعلق بحالات خدمة الأيكمو ( الأكسجة الغشائية خارج الجسم ) فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550 استشارةً، منها 473 تم متابعة علاجها في نفس المنشأة ، و 77 حالة نُقِلَت إلى منشآت أخرى.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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