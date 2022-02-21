“الناتو” يحذر من هجوم شامل بأوكرانيا

بروكسل – البلاد

حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن كل المؤشرات تدل على أن روسيا تعتزم شن هجوم شامل على أوكرانيا، مؤكدا أن الحلف والدول الأعضاء فيه يراقبون الوضع من كثب ويقيمونه، ويواصلون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وفقا لقناة “إيه آر دي” الألمانية: “نحن جميعاً متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جداً”، بينما لم يعطِ ستولتنبرغ أي تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفياً بالقول إن “سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك تم نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا لا تزال تعمل”.

ونقلت دولاً غربية عدة دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا، وذلك خشية غزو روسي وشيك لأوكرانيا. وتعتبر الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في حلف شمال الأطلسي وقد حذر رئيسها جو بايدن من أنه مقتنع بأن روسيا ستشن في غضون أسبوع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف. من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأضاف على “تويتر”: “نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور”. وازدادت مؤخراً حدة التوتر والمعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا بينما يتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع. وفي هذا السياق، أعلن الكرملين أن “التطورات في دونباس قد تؤدي إلى عواقب غير قابلة للإصلاح”. وأعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، الموالي للانفصاليين، أمس، أن قوات المدفعية الأوكرانية قصفت أهدافاً جديدة في دونيتسك باستخدام أعيرة 120 ملم.

وقال المركز في بيان وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: “تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 120 ملم على منطقة سبارتاك في جمهورية دونيتسك وبعدها تم إطلاق 8 أعيرة من عيار 120 ملم على مصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية”، مشيرا إلى أن الأسلحة المستخدمة من قبل المدفعية الأوكرانية تُعد محظورة بموجب اتفاقيات مينسك الموقعة من قبل كل أطراف النزاع في شرق أوكرانيا. في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن البلاد علقت العمليات في واحدة من سبع نقاط تفتيش في منطقة دونباس الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون بسبب قصف مكثف. وقال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين أطلقوا النار ثلاث مرات على نقطة تفتيش شاستيا أمس السبت باستخدام قذائف المورتر والقواذف الثقيلة المضادة للدبابات وزادت انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين إلى 136 من 66 انتهاكا. وتنفي السلطات الأوكرانية التخطيط لأي نوع من الاعتداء وتخشى من تزايد المحاولات لخلق ذريعة لغزو روسي.