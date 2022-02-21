المحليات

“العدل” تتيح للمحامي والوكيل تقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1443 هـ      21 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تسمح للمحامي والوكيل والممثل النظامي بتقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وتهدف الخدمة التي كانت في السابق متاحة فقط للطرف الأصيل في الدعوى وهو المدعي، إلى تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع طلبات التقاضي إلكترونياً، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وتواصل وزارة العدل سعيها لتطوير وتحسين خدماتها العدلية الإلكترونية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تقدم أكثر من 125 خدمة، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر وبطرق مبسطة تغنيهم عن الزيارات الميدانية لتوفير الوقت والجهد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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