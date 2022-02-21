اختيار 35 طالبًا وطالبة لتمثيل المملكة في مسابقة آيسف 2022

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن أسماء الطلبة المختارين لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل، وعددهم 35 طالباً وطالبة انضموا لتمثيل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم استغرقت عامًا كاملًا، ومرت بـ 7 مراحل تحكيمية.

وقالت موهبة: إن أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اختيروا من بين 40 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022″، بعد مشاركتهم في ورشة عقدت في معرض مشكاة بالرياض، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة، حيث إن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً بدأت بـ 103 آلاف طالب، مروا بـ 7 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته المدينة المنورة خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 152 طالبًا وطالبة، فاز من بينهم 40 طالبًا وطالبة بجوائز الأولمبياد الكبرى، مضيفةً أنها ستنظم معسكرًا تدريبيًا لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة على أيدي نخبة من المدربين من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض “ريجينيرن” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022”.

طريق العالمية وتمثيل الوطن يبدأ.. 35 من مبدعي ومبدعات الوطن يمثلون المملكة قريبًا، ضمن #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة بابتكارات ومشاريع بحثية، تنافس طلبة العالم في أمريكا، بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف 2022 خلال شهر مايو المقبل. دعواتكم وتعليقاتكم تصلهم pic.twitter.com/s5PRWzYjOd — موهبة (@mawhiba) February 21, 2022

كما سيعقد أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم سلسلة من المقابلات الفردية مع الطلبة المشاركين، لاستعراض المشاريع وتقديم الدعم ‏العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة، إلى جانب مراجعة عناصر المشروع العلمي.

وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض “آيسف 2022” كراعٍ رئيسٍ، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة جرياً على عادتها كل عام، وتعد هذه المشاركة الـ 16 لها على التوالي، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة في معرض آيسف للعلوم والهندسة على 83 جائزة منها، 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.

يذكر أن معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” يُعد أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 2000 طالب وطالبة من أكثر من 80 دولة.