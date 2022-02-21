إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا

البلاد : متابعات

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشّبول عن إصابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا اليوم خلال وجوده في زيارة رسميَّة إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة.

وبيَّن الشّبول وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنَّ نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب رئاسته اليوم لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابيَّة، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

مما يذكر أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، أجري فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.