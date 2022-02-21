أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات تنموية لجمعية “بناء”

الدمام : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الزامل.

وأشاد سموه، بما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك الجهات المانحة والقطاع الخاص الذين يقدمون العون والمساعدة للجمعيات إذا كانت مشاريعهم نوعية ومدروسة وتصب في مصلحة المستفيد.

من جانبه، نوه المهندس الزامل، بدعم سموه للجمعية ورعايته لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام والتي تستضيفها المنطقة الشرقية بمشاركة قيادات أكثر من أربعين جمعية متخصصة في رعاية الأيتام على مستوى المملكة، ومشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتبادل الخبرات بين القيادات واستفادة الجمعيات الناشئة من خبرات الجمعيات المتخصصة التي أصبح لديها من الخبرة لتقدم خدمات نوعية للأيتام المستفيدين.

وشملت اتفاقيات الشراكة بين الجمعية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لإجــراء دراسة عن “الاحتياجــات التنمـــويـــة لتمكين مستفيدي الإسكان التنموي لجمعية بناء” واتفاقيات تعاون بين الجمعية وعدد من الشركات والمؤسسات الأهلية.