15 دولة تستضيف فيلم الرحلة السعودي

البلاد- ياسر بن يوسف

وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) مع احدى الشركات ” اتفاقية حصرية لتوزيع فيلم الرسوم المتحركة “الرحلة” في أكثر من 15 دولة في آسيا والذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة “توئي انيميشن” اليابانية وتم إطلاق الفيلم العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك في اليابان مع ردود أفعال إيجابية من قبل النقاد والجماهير في المناطق والدول التي تم عرض الفيلم فيها. سيشمل عقد التوزيع عروضاً في صالات السينما وفي منصات البث الشهيرة في آسيا وسبق أن عقدت شركة مانجا للإنتاج اتفاقية توزيع مع شركة كوخ ميديا الألمانية وذلك لعرض الفيلم في 6 دول أوروبية وحالياً يتم عرضه في 20 منصة في اليابان.



وعلق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، على التوقيع قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن اتفاقية التوزيع مع صالون فيلمز العريقة حيث أن فيلم “الرحلة” هو أول فيلم أنمي سعودي ياباني يصل إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم. وتعد آسيا سوقًا مهمًا للأنمي به الكثير من المعجبين بهذا النوع من الرسوم”. وأضاف: “سيكون هذا بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المشاريع القادمة من مانجا للإنتاج التي تنافس معايير الجودة العالمية وتعرض الإبداع والتراث الثري الذي تقدمه المملكة العربية السعودية”.

فريد وانج ، رئيس مجلس إدارة شركة” صالون فيلمز” يقول، “يشرفنا أن نتعاون مع شركة مانجا للإنتاج لتقديم هذا العمل الثقافي السعودي الرائع و سرد هذه القصص إلى آسيا. تم إنجاز الفيلم بشكل جميل و بجودة عالمية. علاوة على ذلك ، نحن متحمسون لإمكانية توزيع أعمال شركة مانجا للإنتاج القادمة في المستقبل، حيث نعلم أنها ستكون ممتعة و مسلية للغاية، و نعتز بها في جميع أنحاء آسيا”. فيلم “الرحلة” هي قصة ملحمية تستند إلى قصة ملحمية عن الحضارات القديمة لشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط والتي تؤسس فولكلورًا تاريخيًا وتدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجب عليهم حماية مدينتهم المسالمة التاريخية ضد جيش غزو ضخم. أخرج الفيلم شيزونو كوبون ومن أعماله الشهير “قودزيلا” و ” المحقق كونان”، والسيناريو من تأليف أتسوشي توميوكا ومن أعماله “بوكيمون” و” ذيل الجنية” وتصميم الشخصيات كان بواسطة تاتسورو ايواموتو ومن أعماله ” فينيكس رايت: إيس أتورني” والتأليف الموسيقي من قبل كاورو وادا ومن أعماله “إينوياشا”، و”د. جراي مان”.