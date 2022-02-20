كورنيش شاطئ بيش يجذب الزوار

بيش ـ البلاد

يشهد كورنيش شاطئ محافظة بيش، الذي يمتد على الشاطئ الشمالي لبحر بيش بطول « 1.7» كليومتر هذه الأيام إقبالًا من المتنزهين من أهالي المنطقة وخارجها وكذلك العاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الواقعة على مقربة من الشاطئ، مما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان. ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة لمراسلها على شاطئ بيش السياحي مدى الإقبال على الشاطئ وما نفذ به من أعمال شركة أرامكو السعودية التي تشرف عليها بلدية محافظة بيش لخدمة أهالي المنطقة وزوارها ومنسوبي مصفاة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية حيث سجل الشاطئ خلال الأسبوع الحالي توافد أكثر من «10» آلاف زائر. وتتكامل الخدمات المقدمة للزوار من خلال قيام حرس الحدود انطلاقاً من مقره بالشاطئ بأعمال المراقبة حرصاً على سلامة مرتادي شاطئ بيش السياحي , ومرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة إلى جانب ممشى وممرات وزعت على جنباتها الأشجار والورود الطبيعية.