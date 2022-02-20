«فنجان الخير» أيقونة ختام مهرجان الشاي والقهوة

جدة- خالد بن مرضاح

اختتمت الجمعية الاولى مهرجانها السنوي “الشاي والقهوة حول العالم (فنجان الخير). بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، الذي أبدى اعجابه بالمهرجان ومجهودات الجمعية الاولى.

وبعد فوزها بالمركز الأول بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية لعام ٢٠٢١ وبعد انقطاع عام بسبب الجائحة عادت االجمعية الأولى بخطى ثابتة، بوصلتها حب الخير، وتمكنت من إنجاح مهرجانها في يومه الأول والثاني. حيث كان اجمالي الزوار ما يقارب الألف زائر يجمعهم حب الخير والشاي.



شمل برنامج الجمعية إتاحة فرصة للتسوق مع أكثر من 75 مشارك تنوعت منتجاتهم ما بين منتجات الشاي والقهوة والاكسسوارات المنزلية. كما احتفلت الجمعية بالقهوة السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة مجلس الجمعيات التعاونية بتحضير وتقديم القهوة، كما تضمن المهرجان المهرجان طاولات للاستمتاع بفعاليات المهرجان بمحاذاة البحر برعاية الداعمين.

وإيماناً برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورغبة من الإسهام بتنمية ورفاهية المواطن من خلال إيجاد العديد من الفعاليات المثمرة والمتنوعة، بدأ برنامج المهرجان بعروض ترفيهية موسيقية تلتها عروض فولكلورية للجاليات من الهند، نيجيريا، إندونيسيا كما تضمن المهرجان مشاركة فلكور محلي من مدينة الطائف



رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأولى الدكتورة هالة الشاعر، أكدت على أهمية مثل هذه الفعاليات لدعم أنشطة الجمعية الموجهة بالكامل لأطفال جنوب جدة لتعليمهم وتمكينهم، كما توجهت بالشكر للداعمين والمساندين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الذين دأبوا على دعم جهود الخير، لذلك تم اختيار شعار المهرجان ” فنجان الخير” للتأكيد على أن هذا المهرجان عمل خيري بكامل تفاصيله، لذلك حرصت الجمعية على تخصيص أماكن للجلوس لتتيح للجميع الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والموسيقية والفلكلورية والعروض والمشاركة في الخير بما يدفعونه سواء عند الدخول أو قيمة الطاولات على البحر، أو خلال تسوقهم من منتجات الأسر المنتجة أو المعروضات داخل المهرجان.

وعبرت الرئيسة التنفيذية دانية آل معينا عن سعادتها بالنجاح الذي حظي به المهرجان في يومه الأول حيث أنه يساهم في رفع إيرادات الجمعية الاولى وتمويل برامج الدعم حيث عبرت قائلة: ” بوصلة عملنا هو الطفل دائماً حيث طورنا استراتيجية الدعم عن طريق التدخل المبكر بتأسيس برامج تنموية تساعد الطفل في حياته بمختلف نواحيها حتى يتمكن من تأهيل نفسه .