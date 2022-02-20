فريق “روزبرغ أكس رايسينغ” بطلا لسباق “ديزرت أكس بري” في نيوم

نيوم- هاني البشر

حقق فريق “روزبرغ أكس رايسينغ” حامل اللقب انتصاراً رائعاً في افتتاح الموسم الثاني لسلسلة سباقات “إكستريم إي” للسيارات الرباعية الدفع الكهربائية، وذلك في يومٍ ختامي حماسي بكل المعايير استضافته مدينة المستقبل السعودية نيوم.

سباق “ديزرت أكس بري” وفَّى بكل الوعود التي أُحيطت به قبل انطلاقه، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بمسار نيوم الرائع والنجاح التنظيمي، هي المكان المثالي لانطلاق موسم هذه البطولة التي تحمل رسالةً مهمة تتمحور حول مخاطر تغيير المناخ، والعمل على تخفيف الانبعاثات الكربونية.

من هنا، كانت سيارة “أوديسي 21” الكهربائية بالكامل حاضرة بخمس نسخ مع الفرق التي بلغت النهائي، الذي انطلق بشكلٍ رائع وشهد تصدّر سائق فريق “أكسيونا ساينز أكس إي تيم” بطل العالم السابق للراليات الأسباني المخضرم كارلوس ساينز أمام بطلٍ آخر هو “أسطورة” الراليات السابق، سائق فريق “أكس 44” الفرنسي سيباستيان إلى أكثر من ثانيتين قبل نهاية اللفة الأولى التي شهدت اصطدام سائق “ماكلارين أكس إي” الأميركي تانر فوست بلوب قبل أن تنقلب سيارته بطريقة استعراضية ويخرج بالتالي من السباق.

واستدعى هذا الحادث رفع العلم الأحمر مع وصول السائقين إلى منطقة التبديل إيذاناً بانطلاق اللفة الثانية. وبعد هذا التوقف لإخلاء سيارة ماكلارين من المسار، انطلقت الأسبانية لايا سانز على متن سيارة فريق “أكسيونا” ولحقت بها السيارات الأخرى بحسب الفارق الذي خلقه ساينز قبل توقف السباق. لكن الاستعراض الحقيقي شهده القسم الأخير من المسار عندما انتفض سائق فريق “روزبرغ أكس رايسينغ” السويدي يوهان كريستوفرسون، مؤكداً بأنه سيدافع عن اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي، فأطلق أقصى سرعة ممكنة لسيارته متخطياً الأسبانية كريستينا غوتييريز سائقة سيارة “أكس 44″، ومن ثم سانز، ليعبر خط النهاية في المركز الأول، متقدّماً على الفريق الأسباني بفارق 2.483 ث، وعلى نظيره البريطاني بفارق 5.807 ث، بينما حلّ “تشيب غاناسي رايسينغ” في المركز الرابع والأخير بفارقٍ كبير بلغ 25.202 ث.

وبهذا الانتصار تصدّر الفريق الفائز الترتيب العام للبطولة بمجموع 30 نقطة حصدها من السباقات المختلفة في نهاية الأسبوع، بينما وقف “أكسيونا” ثانياً على منصة التتويج بـ 18 نقطة، أمام “أكس 44” وصيف الموسم الماضي الذي جمع 15 نقطة. وأكمل “تشيب غاناسي” و”ماكلارين أكس إي” لائحة الخمسة الأوائل بحصولهما على 12 نقطة و10 نقاط على التوالي.

نصف نهائي ناري وسباقٌ حماسي قوي

كان الدور نصف النهائي الأول والثاني قد شهدا حماسةً لا تقل شأناً عن النهائي، وكذلك الحال بالنسبة إلى السباق الحماسي.

ففي السباق الأول حقق فريق “أكس 44” مع لوب وزميلته غوتييريز، فوزاً لافتاً بعدما كان في المركز الأخير بدايةً، ليتفوّق على فريق “روزبرغ أكس رايسينغ”، بينما عوقب فريق “إكسايت إينرجي رايسينغ” بإضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته لينهي السباق في المركز الثالث إثر ارتطام سائقه البريطاني أوليفر بينيت بأحد الأعلام على المسار، ليفشل بالتالي في التأهل إلى السباق النهائي.

أما نصف النهائي الثاني، فقد شهد فوز فريق “تشيب غاناسي رايسينغ” الذي بدأ المواجهة بقوة مع سائقه الأميركي كايل لودوك، وأنهاها في المركز الأول مع مواطنته سارة برايس التي تركت المنافسة على المركز الثاني بين سائق “جينيسيس أندريتي يونايتد إكستريم إي” السويدي تيمي هانسن وساينز الذي نجح في خطف البطاقة الرابعة إلى النهائي، بعد خروج هانسن من اللفة الثانية.

وجاء ختام الحماسة والمنافسة القوية قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية والحاسمة، في السباق الحماسي الذي استحق تسميته بلا شك مع تبدّل الصدارة اكثر من مرّة، والتي خطفها فريق ماكلارين بعد منافسة ثلاثية، تحوّلت الى ثنائية في الأمتار الأخيرة بين فوست من الفريق الفائز وسائق “آي بي تي كوبرا أكس إي” القطري ناصر العطية، إثر تخلّصهما من بطلة الموسم الماضي الأسترالية مولي تايلور سائقة فريق “جاي بي أكس إي”.

• نتائج نصف النهائي الأول:

1- أكس 44 9:05:107 دقائق

2- روزبرغ أكس رايسينغ +7.660 ث

3- إكسايت إينرجي رايسينغ +17.590 ث

• نتائج نصف النهائي الثاني:

1- تشيب غاناسي رايسينغ 9:00:12 دقائق

2- أكسيونا ساينز أكس إي تيم 6.85 ث

3- جينيسيس أندريتي يونايتد إكستريم إي (خرج في اللفة الثانية)

• نتائج السباق الحماسي:

1- ماكلارين أكس إي 9:14:250 دقائق

2- آي بي تي كوبرا أكس إي +2.642 ث

3- جاي بي أكس إي +11.623 ث

4- فيلوتشي رايسينغ +3:39:676 د

• نتائج السباق النهائي:

1- روزبرغ أكس رايسينغ 27:08:453 دقيقة

2- أكسيونا ساينز أكس إي تيم +2.483 ث

3- أكس 44 +5.807 ث

4- تشيب غاناسي رايسينغ +25.202 ث

5- ماكلارين أكس إي (خرج في اللفة الأولى)

• الترتيب العام للبطولة:

1- روزبرغ أكس رايسينغ (30 نقطة)

2- أكسيونا ساينز أكس إي تيم (18)

3- أكس 44 (15)

4- تشيب غاناسي (12)

5- ماكلارين أكس إي (10)

6- إكسايت إينرجي (8)

7- جينيسيس أندريتي (6)

8- آي بي تي كوبرا (4)

9- جاي بي أكس إي (2)

10-فيلوتشي رايسينغ (1)

روزنامة السباقات المتبقيّة في البطولة:

سردينيا – ايطاليا

7-8 مايو 2022

إسكوتلندا أو السنغال

9-10 يوليو 2022

أنتوفاغاستا – تشيلي

10-11 سبتمبر 2022

بونتا دل إيستي – الأوروغواي

26-27 نوفمبر 2022.